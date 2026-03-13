【後編】 【写真を見る】【特集・後編】人情グルメ"心の中" も満たされる「二刀流」のラーメン店を取材 営業終了後に店内で手相観？！ 周りに知られていない性格もお見通し！（山形） 今回は、人情味あふれる山形県川西町の老舗飲食店を取材しました。夫婦で店を営むこちらの島貫さんが意外な特技を発揮する「二刀流」のお店です。 山形県川西町の老舗ラーメン店で「もちや」働く島貫さん。彼女の意外な特技と