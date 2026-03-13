熊本県八代市は13日、小野泰輔市長が高速道路で自家用車を時速152キロで運転し、道交法違反の罪で、罰金8万円と90日間の運転免許停止処分を受けたと発表した。開会中の市議会3月定例会に、市長を給与2カ月間、50％減額する条例案を提出する。市によると、小野市長は昨年12月18日午前8時半ごろ、熊本市から登庁のため自家用車を運転中、九州自動車道の法定速度を52キロ上回る時速152キロで走行。速度違反取り締まり装置（オービ