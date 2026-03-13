3月8日まで河津町で開かれた「河津桜まつり」の来場者数は約63万人で、コロナ禍以降では最多になりました。 【動画】「河津桜まつり」今年の来場者数は約63万人 コロナ禍以降で過去最高...開幕後1週間で見頃に=静岡・河津町 実行委員会が13日に発表したまとめによりますと、2026年の来場客数は62万9890人で、2025年と比べて約8万7000人増えました。 2026年は2月7日のまつり開幕後、約1週間で見頃になり、21日からの3連休には、