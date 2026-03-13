正午過ぎにオンラインで合格発表 記念撮影に笑顔 3月13日、公立高校の合格発表がオンラインで行われました。 【写真を見る】合格通知書を受け取るために訪れた受験生 合格通知書を受け取るために高校を訪れた受験生は、喜びを分かち合いました。 13日正午過ぎ、静岡県内93の公立高校ではオンラインで合格発表が行われました。 静岡市葵区の科学技術高校では、合格通知書を受け取るために訪れた受験生が記念撮影をするなど喜び