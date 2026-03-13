瀬戸内の食やアートなど今年度最も魅力的だった観光コンテンツが発表されました。 ２回目の開催となった「せとうちＤＭＯアワード」は食やクルーズ、アートなど７つの観光分野で魅力的と評価されたコンテンツを表彰するものです。 アート部門では去年、尾道市と福山市で開催され約２０万人以上が来場した「ひろしま国際建築祭」を主催した神原・ツネイシ文化財団が選ばれました。 神原・ツネイシ