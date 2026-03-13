停車中のトラック運転手をはねて死亡させる 新東名での死亡ひき逃げ事件で拘禁刑3年6か月の実刑判決です。裁判官は「記憶がなくなるほど大量に飲酒したのに運転したことは強い非難に値する」と指摘しました。 【写真を見る】「記憶がなくなるほどの飲酒、強い非難に値する」酒を飲み高速道路で運転 死亡事故を起こした男に拘禁刑3年6か月の実刑判決=静岡地裁沼津支部 判決によりますと、被告の男（40）は2025年11月、酒を飲んだ