里子として育てていた当時１歳の男の子の顔を殴るなど、暴行を加えた罪に問われている男に執行猶予付きの判決が言い渡されました。 府中市の無職の被告（３１）は去年９月、里子だった当時１歳の男の子の顔を殴ったり、ベビーサークルのケージに叩きつけたりする暴行を加えた罪に問われています。 これまでの裁判で被告は「しつけだった」と主張していました。 広島地裁福山支部は「暴力をふるって従わせるの