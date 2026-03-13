県内の被爆者団体が、イランへの攻撃を行っているアメリカとイスラエルに対し、軍事行動を停止するよう求める緊急アピールを出しました。 日本政府にも、国連などと強調し行動するよう求めています。 緊急アピールを出したのは、「県被爆者手帳友の会」「長崎原爆被災者協議会」「県平和運動センター被爆者連絡協議会」「長崎原爆遺族会」の被爆者4団体です。 アピールでは、イランへの攻撃