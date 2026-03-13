旅立ちの季節ですがこの春、男女共学となる肝付町の楠隼中学校で卒業式が行われました。男子校としては最後の卒業式です。全寮制の中高一貫の男子校として2015年に開校した肝付町の県立楠隼中学校。44人が旅立ちの日を迎えました。楠隼中学校は4月から男女共学となるため、男子校としては最後の卒業式です。貴島邦伸校長は「これからも多くの仲間とつながり仲間と共に挑戦をしていってほしい」とはなむけの言葉を贈りました。