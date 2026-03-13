西広島バイパスの高架延伸工事による朝のピーク時の所要時間が、開始直後は約４分増加していましたが、工事前と同程度に改善されていることが分かりました。 広島国道事務所は西広島バイパスの延伸工事に伴い去年１０月以降、舟入本町から大手町まで終日車線規制をしています。 規制直後、ピーク時の所要時間は約４分増えていましたが、市や県内企業との協力などにより規制前と同程度にまで渋滞が緩和されたというこ