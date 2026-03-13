「語り合える人間が必要」卒業生代表が語る決意 2026年3月13日、浜松市の日本語学校で卒業式が行われ、留学生約300人が慣れ親しんだ学び舎を巣立ちました。 【写真を見る】浜松市の日本語学校で行われた卒業式 13日に行われたのは、「浜松日本語学院」の卒業式です。 中国や韓国をはじめ、ミャンマー、ベトナム、フィリピンなどアジア各国からの留学生295人が、1年から2年間かけて日本の言語や文化、習慣などを学び、晴