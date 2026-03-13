ふるさと納税の信頼を揺るがす事態に発展しています。指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉が、県内の自治体のふるさと納税の返礼品になっていた問題です。13日、新たに鹿屋市と枕崎市のふるさと納税の返礼品にも問題の牛肉が入っていたことがわかりました。農林水産省によると指宿市の水迫畜産は「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示していました。この他、「原産地」や「個体識別番号」についても不