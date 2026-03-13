県内の多くの公立中学校で13日、卒業式が行われ、約1万900人が学びやに別れを告げました。 137人が門出の日を迎えた長崎市の「桜馬場中学校」。 式では、廣瀬 忠義校長が1人ひとりに卒業証書を手渡し「自分ができることを探して、前向きに歩みを進めてほしい」と、はなむけの言葉を贈りました。 また 卒業生代表は、感謝の思いを伝えました。 （卒業生答辞） 「(支えて下さった)すべての方に感謝し、ここで学んだこ