■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー男子大回転（日本時間13日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの男子大回転が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）は、1本目を1分08秒44で滑り4位で、この後行われる2本目でメダル獲得に挑む。7大会連続出場の森井大輝（45、トヨタ自動車）は1本目を終えて8位につけた。座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅子に、1本のスキーを装着して滑る。両手に