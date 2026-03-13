神社で起きたシロアリ被害。ピンチに派遣された「ワン」ダフルな助っ人とは？ ８６２年創建の大阪市平野区の杭全（くまた）神社。市内最古という約５００年前の木造建築物が残る神社です。 いまこの神社を悩ませているのが「シロアリの被害」なんですが、この窮地に白羽の矢が立ったのが…ビーグル犬のアリス（９）。日本に数頭しかいないシロアリのにおいをかぎ分けられる「シロアリ探知犬」です。アリス、さっそく