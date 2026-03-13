交際相手の息子をつき飛ばしたとして暴行の罪に問われた被告に無罪判決です。 長谷川廉斗被告（２７）はおととし、大阪市内のマンションで、交際相手の当時１歳の息子を突き飛ばしたとして暴行の罪に問われました。 息子は死亡し、長谷川被告は当初、傷害致死の罪で逮捕・起訴されましたが、その後、暴行罪に訴因変更されていました。被告は裁判で無罪を主張し、供述調書の信用性が争われていました。 ３月１３日の判決