緊迫度を増すイラン情勢。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、日本関連の船舶にも影響が出る中、日本船主協会の理事長が取材に応じました。海運会社などが加盟する日本船主協会によりますと、現在もペルシャ湾内には日本船籍5隻を含む45隻の日本関連の船舶が取り残されています。乗員はおよそ1000人にのぼり、そのうち日本人の船員は24人いるということです。それぞれの船は港周辺の沖合に停泊して連絡可能な状況で、船員の健康状