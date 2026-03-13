３月１４日（土）の近畿地方は、まだ冬の名残り。日本海側では午前中を中心に雨や雪の降る所がありそうです。 上空に流れ込んでいる寒気は次第に抜けていく見込みですが、土曜はまだ北部を中心に影響を受けるでしょう。午前を中心に時雨の天気が続き、午後も弱い雨のパラつく可能性が残ります。中部と南部はだんだんと高気圧に覆われ、晴れてくる見込みです。 朝の最低気温は３～７℃くらいで、前日より高めの所が多