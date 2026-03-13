「わたくし？ 70よ」と、年齢を聞かれると茶目っ気たっぷりにサバを読んで笑う、101歳の薫さん。バイクを颯爽と乗りこなし、まつエクでおしゃれを楽しみ、情熱的にピアノに向き合う…そんな驚くほどアクティブで、少女のような感性を持つ薫さんの日常は、SNSでも大きな注目を集めた。多くの人が憧れるその若々しさの秘訣は、一体どこにあるのか。約25年間、ピアノ講師として薫さんのそばでその輝きを見守り続けてきた美輪さん（