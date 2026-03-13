厚生労働省は１３日、医療法人ネオポリス診療所が運営する「銀座クリニック」（東京都中央区）で、再生医療を受けた６０代の外国籍女性が死亡したと発表した。同省は再生医療安全性確保法に基づき、１３日付で関係機関の業務を一時停止させる緊急命令を出した。同省で原因を調べている。発表によると、女性は１０日に同クリニックで、痛みを改善させるとうたう再生医療を受けた。自分の細胞を事前に採取し、加工施設で増やした