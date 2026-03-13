レギュラーガソリンの価格が201円と表示されていたのは、石川・珠洲市のガソリンスタンド。まさかの200円超えに、利用客からは「ちょっとびっくりしました」と驚く声が聞かれました。13日も各地でガソリンの大幅値上げがありました。そして日本の実りの秋にも影響が。福井市の米農家は、トラクターの燃料代や中東から輸入する肥料の高騰に頭を悩ませていました。福井市のコメ農家・白井清志さん：軽油で年間7000リットル使う。これ