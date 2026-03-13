ホワイトデーのあす14日（土）は春の暖かさとなりそうです。西日本・東日本の太平洋側は穏やかに晴れるでしょう。北日本の日本海側や北陸、山陰は雲が多く、にわか雨・にわか雪がありそうです。発達した低気圧に近い伊豆諸島南部では昼頃にかけて雨風が強く、荒れた天気になるおそれがあります。午後は雨が止んできますが、引き続き強風と高波に注意してください。【CGで見る】「花粉」極めて多い地域は？太平洋側は穏やかな空日