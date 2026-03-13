記者会見する東京電力柏崎刈羽原発の菊川浩ユニット所長＝13日午後、新潟県刈羽村東京電力は13日、フル出力で試運転中の柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で12日、わずかな漏電を示す警報が作動したため、発送電を止めて点検することを決めた。原子炉に異常はなく、出力を約20％に落とすものの停止はさせない。記者会見した同原発の菊川浩ユニット所長は、18日に予定していた営業運転の開始は難しいとの見方を示した。東電によると