◇オープン戦中日―楽天（2026年3月13日神宮）開幕投手に内定している中日・柳裕也投手（31）が3被弾を含む5回9安打9失点と大炎上した。初回1死で黒川に四球を与えたが、続くボイトを遊ゴロ併殺。まずまずの立ち上がりだったが、誤算は3―0の2回だった。味方の失策などで1死一、二塁を招くと、マッカスカーに痛恨の右3ランを被弾した。修正できなかった。3回には先頭・中島から4連打されるなど失点を重ね、その後2死二