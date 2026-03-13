東京都の公式スマートフォンアプリ「東京アプリ」で使える東京ポイントについて、都は１３日、一部区市で導入されている独自決済アプリへのポイント交換を可能にする方針を明らかにした。２０２６年度中の開始を目指す。東京ポイントは、１ポイント１円相当で都のイベントなどに参加するとたまる。「ｄポイント」など民間のポイントや電子決済サービスのほか、都立施設の利用券にも交換できる。今年２月からは物価高対策として