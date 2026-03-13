メキシコ・プラヤデルカルメンのビーチで3月8日、海軍による清掃作業が行われた。1列に並んだ人々が海からかき出しているものは、大量の海藻。日本でも「海の厄介者」として知られるホンダワラの仲間、「サルガッサム」だ。【映像】世界中で人気のリゾート地→茶色一色となった海（実際の様子）カリブ海を望むメキシコの南東部のプラヤデルカルメンはターコイズブルーの海が世界中で人気のリゾート地だが、この日は見る影もな