ステージ上でリズムに乗ってダンスを踊る女性。フィギュアスケートのアリサ・リウ選手です。2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピック女子シングルと団体で2つの金メダルを獲得したアリサ選手。アリサ選手の地元・カリフォルニア州オークランドで行われた祝賀イベントに登場しました。獲得したメダルを掲げると、会場からは大歓声が。アリサ･リウ選手：みんな集まってくれてありがとう。やばいんだけど！その明るいキャラク