日本ハムは、１３日、３月２７日からの開幕３連戦（対ソフトバンク・みずほペイペイドーム）で、「エスコンフィールドユニホーム２０２６」を着用することを発表した。敵地での開幕戦で、特別ユニホームを着用するのは異例。球団は、「エスコンフィールドを象徴するユニホームを身にまとい、シーズンの第一歩を踏み出します。ファンの皆様とともに築いてきた一体感と誇りを胸に、福岡でのホークス戦に臨みます。その決意を表す