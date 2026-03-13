ＮＨＫは１３日、東京・渋谷のＮＨＫセンターで朝の連続テレビ小説の「バトンタッチセレモニー」を行った。同セレモニーには、現在放送中の「ばけばけ」に出演中の女優・郄石あかりと俳優のトミー・バストウ、３０日から放送開始となる「風、薫る」（月〜金午前８時・総合）から女優・見上愛と上坂樹里が出席し、プレゼント交換後、バトンパスを行った。「ばけばけ」でヒロイン・松野トキを演じた郄石は「たくさん