◆プロアマ交流戦巨人３軍４―０ＢＣ山梨（１３日・ジャイアンツ球場）巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）がプロ入り初マスクをかぶった。「９番・遊撃」で先発出場し、４点リードの９回に今季から起用の幅を広げるため挑戦している捕手に守備位置を変更。育成左腕・森本とバッテリーを組み無失点に抑えた。キャンプ中のブルペンでは「バッターで見るときと全然違う」と捕球に四苦八苦していたが、この日は捕逸ゼロ。室内