大相撲春場所６日目（１３日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内平戸海（２５＝境川）を退けて５勝目（１敗）。この日で全勝の力士がいなくなり、優勝争いの首位に並んだ。豊昇龍は立ち合いから鋭く踏み込んで平戸海を突き起こすと、そのまま一気に押し出して完勝した。一方で、勝ち名乗りを受けて花道を下がる途中、観客に左肩のあたりを何度もたたかれて声をかけられる場面も。豊昇龍は一瞬、驚いたような