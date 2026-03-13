◆プロアマ交流戦巨人３軍４―０ＢＣ山梨（１３日・ジャイアンツ球場）巨人の若林楽人外野手（２７）が１３日、３軍戦で実戦復帰した。キャンプ中に上半身のコンディション不良のため一時的に離脱。大事を取って回復に努めてきた。この日は「２番・ＤＨ」で先発出場し、２打数２安打１打点。２月１９日の２軍練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）以来となる実戦で調子は「まだまだ」としながらも、体の状態は「もう全然問題な