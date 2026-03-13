中東情勢の悪化による原油価格の高騰で、種子島のガソリンスタンドは来週200円台に値上げする予定です。 （記者）「来週からはさらに29円値上げのお知らせ。ついに200円を突破する」 種子島・西之表市のガソリンスタンドです。現在、レギュラー1リットル186円で販売していますが、来週17日から29円値上げし215円にする予定です。 この10年で最高値だということです。 13日は値上げ前にガソリンを満タンにする島民の姿