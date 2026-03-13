東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。九州北部は13日、晴れたり雨が降ったりと変わりやすい天気となりました。朝の冷え込みは少し弱まり、最低気温は5℃前後となりました。最高気温は11℃ほどと、昼間でも気温は上がらず、空気がひんやりと感じられました。これからの天気です。14日（土）は、朝までは雲が残る所もありますが、昼ごろになると各地とも青空が戻る見込みです。最低