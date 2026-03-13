秋田朝日放送 春の柔らかな光をガラスの器に浮かべて、ゆっくりとお酒を楽しみませんか。秋田市の新屋ガラス工房で「お酒を楽しむ器展」が始まりました。酒器はもちろん、お酒を飲む時間を楽しむためのアイテムなど、ガラス作家２０人が手がけたおよそ６００作品が並びます。 ※動画ニュース配信をご覧ください。 新屋ガラス工房の企画展「お酒を楽しむ器展」は２２日までの開催です。