秋田朝日放送 学校統合のため今年度２０２５年度で閉校する秋田県由利本荘市の小学校で１３日最後の卒業式が行われました。卒業生たちは先生や家族に感謝の気持ちを伝え学び舎を後にしました。 由利本荘市の子吉小学校は、３５人が卒業の日を迎え、ひとりひとり大切にしたい言葉や中学生活での抱負を語り卒業証書を受け取りました。 今年、子どもたちが学んだ子吉小学校は１８７４年から紡いだ１５１年の歴史に幕を幕を下