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※前回値が修正されました。 鉱工業生産指数（1月）19:00 結果-1.5% 予想0.5%前回-0.5%（-1.4%から修正）（前月比) 結果-1.2% 予想1.3%前回2.2%（1.2%から修正）（前年比)