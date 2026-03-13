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欧州株石油や防衛関連を除き、ほぼ全面安 東京時間19:27現在 英ＦＴＳＥ100 10282.87（-22.28-0.22%） 独ＤＡＸ23508.27（-81.38-0.34%） 仏ＣＡＣ40 7939.30（-45.14-0.56%） スイスＳＭＩ 12830.45（-11.71-0.09%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:27現在 ダウ平均先物MAR 26月限46808.00（+87.00+0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6688.25（+1