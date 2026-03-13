秋田朝日放送 １３日、秋田市の看護大学で卒業式が行われ、看護や福祉の現場に進む若者が未来への一歩を踏み出しました。 式では、この春卒業する日本赤十字東北看護大学と介護福祉短期大学部の学生およそ１１０人が卒業証書を受け取りました。 東北で唯一の日赤の看護大学であることを強調し、幅広く学生を確保しようと、今年度＝２０２５年度から大学名がかつての日本赤十字秋田看護大学から日本赤十字東北看護大学に変