映画監督の庵野秀明監督（65）が代表取締役社長を務める映像制作などを手がける「株式会社カラー」の公式X（旧ツイッター）、「(株)カラー 2号機」が13日に更新され、庵野監督と宮崎駿監督（85）の2ショットを披露した。庵野秀明のコメントとして「先日、1年ぶりに二馬力を訪ねました」と、宮崎氏の事務所を訪問したことを報告。1月に85歳になった井矢崎監督だが「宮さん（宮粼駿氏）は今も元気に好きな『絵』を自由に