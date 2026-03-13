日本時間14日から始まるワールドベースボールクラシック(WBC)の準々決勝ラウンド。アメリカ代表対カナダ代表戦の先発投手が発表されました。1次ラウンドプールBの最終戦でイタリアに敗北し、3勝1敗で1次ラウンドを終えたアメリカ代表。自力での準々決勝が消滅したものの、イタリア代表がメキシコ代表に勝利したことで、2位通過で準々決勝進出が決まりました。アメリカ代表の先発はローガン・ウェブ投手。1次ラウンドではブラジル戦