人気ゲームのキャラクターが新潟市に集結です。作品の歴史やゲーム文化を紹介する「大カプコン展」が14日から開かれます。人気キャラクターが会場を彩る大カプコン展。13日は、関係者を集めた内覧会が開かれました。人気ゲーム、モンスターハンターやストリートファイターなどの開発資料の展示や体験型コンテンツでゲーム文化を紹介しています。大カプコン展は、14日