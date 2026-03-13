東京電力は柏崎刈羽原発6号機で12日夕方、警報が発生したことから、調査のために、発電と送電を停止させる判断をしたと発表しました。柏崎刈羽原発6号機はことし1月に再稼働し、その後、発電と送電を続けていましたが、12日午後4時頃、発電機から電気が地面へ漏れ出ていることを示す警報が発生したということです。東京電力は詳しい調査を行うため、6号機の発電と送電を停止させる判断をしたと、13日午後7時過ぎに発表しました。原