山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。3月12日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして眞栄田郷敦、若槻千夏が出演した。Instagramの投稿の映り込みから個人情報を特定されてしまうことがあるという話題で、山里は自身も同様のことを考え試したことがあると明かし…。【映像】「恋愛って白黒ハッキリするものじゃない」眞栄田郷敦から名言飛