2026年3月19日、JR関内駅前の旧市庁舎跡地に、横浜の新たなランドマークとなる大規模ミクストユース型プロジェクト「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」が開業します。33階建ての「タワー」と、村野藤吾氏設計の旧横浜市庁舎行政棟を再生した「ザ レガシー」の2棟を中心に、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナや、星野リゾートが手がけるホテル「OMO7横浜」、横浜市民におなじみの「有隣堂」など、多彩な施設が集結。