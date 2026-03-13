3月12日、B3の徳島ガンバロウズは小林康法ヘッドコーチとの2026-27シーズンにおける契約継続を締結した。 岐阜県出身で現在34歳の小林HCは、2014年から2017年まで東海大学でアシスタントコーチを務め、翌年に名古屋ダイヤモンドドルフィンズのACとしてBリーグに参戦。2023－24シーズンには同クラブのトップアシスタントコーチを務めた。そして昨シーズン岐阜スゥー