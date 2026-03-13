乃木坂46・筒井あやめが表紙を飾る『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）が3月27日に発売される。 【写真】4期生の弓木奈於、6期生の森平麗心も登場 今号の表紙・巻頭には4月8日（水）に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46から、4期生の筒井あやめが登場。筒井が「B.L.T.」のソロ表紙を飾るのは約1年半ぶり、3度目となる。 乃木坂46のニューアルバム