指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」の大谷映美里（27）は3月10日、自身のXを更新し、WBCを現地観戦したことを報告した。投稿では「4連勝おめでとうございます！ 凄かった」とつづり、侍ジャパンの戦いを東京ドームで見届けたことを伝えている。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 公開され