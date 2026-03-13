○稲葉製作 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.25％にあたる20万株(金額で3億3760万円)を上限に、3月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○山王 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる15万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月16日から10月30日まで。 ○オロ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.17％にあたる65万