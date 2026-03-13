「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」イタリア代表のビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）が12日（日本時間13日）、米スポーツ専門局『ESPN』の人気トーク番組にゲスト出演。大金星を挙げた米国代表戦などを振り返り、準々決勝に臨む意気込みを語った。 ■無敗の快進撃はどこまで続くのか 『ESPN』の人気トーク番組「The Pat McAfee Show」に出演したパスカ